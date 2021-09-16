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Происшествия16 сентября 2021 20:56

Жительницу Тверской области задержали за убийство мужчины

В пьяной ссоре она зарезала собутыльника ножом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщину задержали и допросили Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Женщину задержали и допросили Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Жительница Тверской области из Осташкова задержана по подозрению в убийстве. 50-летнюю женщину подозревают в расправе над знакомым.

По версии следствия, 7 сентября пара вместе выпивала в квартире, а потом поссорилась. Женщина взяла нож и несколько раз ударила мужчину в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Скрыв следы преступления, женщина ушла.

Позже полицейские во взаимодействии со следователями задержали предполагаемую преступницу. Она допрошена и по ходатайству следователя заключена под стражу.

Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.