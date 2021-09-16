В Нелидове Тверской области продолжается реконструкция ДК "Шахтер"

Здание ДК "Шахтер" - уникальный проект для малых городов Фото: ПТО

16 сентября губернатор Игорь Руденя провел день в рабочей поездке в Нелидовский городской округ. В ходе командировки глава региона проинспектировал ход работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтёр".

Здание уникально, оно было построено в 1953 году. Архитектура с колоннами, рельефными украшениями на фасаде и в интерьерах здания непривычна для малых городов. Зрительный зал Дворца культуры рассчитан на 500 посадочных мест, малый вмещает 200.

Сейчас в "Шахтёре" ремонтируют крышу и обновляют фасады с подсветкой. Параллельно ведется благоустройство территории, устройство дорожного проезда.

- Во Дворце культуры делаем не просто ремонт, но стараемся максимально сохранить элементы исторического здания. До конца года планируем завершить процесс и приехать на открытие, – отметил Игорь Руденя на встрече с общественностью в Нелидове.

Также в городе ведется благоустройство площади Ленина и улицы Горького по национальному проекту "Жилье и городская среда". Объект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Работы планируется завершить в ноябре 2021 года.