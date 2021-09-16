Центр общественного видеонаблюдения за выборами открылся в Твери

В течение всех трёх выборных дней волонтёры будут вести видеонаблюдение за избирательными участками Фото: ПТО

16 сентября в здании информационно-библиотечного центра Тверского госуниверситета (Советская, 58) открылся Центр общественного видеонаблюдения за выборами.

Здесь в течение всех трёх выборных дней волонтёры будут вести видеонаблюдение за избирательными участками, фиксировать возможные нарушения и передавать эти сведения в региональный штаб по наблюдению за выборами. Для этого оборудовано 15 автоматизированных рабочих мест.

Наблюдать за выборами будут волонтёры. Фото: ПТО

В штабе будет функционировать Центр юридической поддержки. Его сотрудники смогут оперативно дать юридическую оценку зафиксированным на видео событиям и сообщениям о нарушениях, поступившим по телефонам горячей линии. Телефоны горячей линии областной Общественной палаты по защите избирательных прав граждан: для звонков из Твери – (4822) 33-33-33, из Тверской области - 8-800-302-64-49 (звонки бесплатные).

В Центре оборудовано 15 автоматизированных рабочих мест. Фото: ПТО

Напомним, выборы в регионе продлятся три дня: с 17 по 19 сентября. Выбирать мы будем депутатов Государственной Думы РФ, губернатора, депутатов областного Законодательного Собрания, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов. Всех - сроком на пять лет.