Тверскому областному обществу слепых исполнилось 95 лет

Вместе с ДК «Пролетарка» Тверское общество слепых реализует различные творческие проекты. Фото: ПТО

Тверское общество слепых (региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых») отпраздновало своё 95-летие. Торжества по поводу юбилея прошли во Дворце культуры «Пролетарка».

На территории нашего региона действует 8 местных организаций Всероссийского общества слепых. Они помогают незрячим людям в трудоустройстве и образовании, получении средств реабилитации, защищают их права и интересы.

В Твери также работает специальная областная библиотека для незрячих, имеющая пункты выдачи книг при местных организациях. Незрячие и плоховидящие люди имеют возможность слушать книги на на аудиокассетах и компакт-дисках, читать - в укрупнённом шрифте и в шрифте Брайля.

16 лет тверским отделением ВОС руководит Александр Трегуб. За свою работу в прошлом году он был удостоен благодарности Президента РФ.

Вместе с ДК «Пролетарка» Тверское общество слепых реализует различные творческие проекты. Например, областной интегрированный фестиваль творчества «Путь к успеху», участникам которого ежегодно становятся люди с инвалидностью (в том числе из районов Верхневолжья), активисты общественных организаций инвалидов, учащиеся коррекционных школ и студенты.