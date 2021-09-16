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Общество16 сентября 2021 18:31

Тверскому областному обществу слепых исполнилось 95 лет

Юбилей организация отпраздновала во Дворце культуры "Пролетарка"
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Вместе с ДК «Пролетарка» Тверское общество слепых реализует различные творческие проекты.

Вместе с ДК «Пролетарка» Тверское общество слепых реализует различные творческие проекты.

Фото: ПТО

Тверское общество слепых (региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых») отпраздновало своё 95-летие. Торжества по поводу юбилея прошли во Дворце культуры «Пролетарка».

На территории нашего региона действует 8 местных организаций Всероссийского общества слепых. Они помогают незрячим людям в трудоустройстве и образовании, получении средств реабилитации, защищают их права и интересы.

В Твери также работает специальная областная библиотека для незрячих, имеющая пункты выдачи книг при местных организациях. Незрячие и плоховидящие люди имеют возможность слушать книги на на аудиокассетах и компакт-дисках, читать - в укрупнённом шрифте и в шрифте Брайля.

16 лет тверским отделением ВОС руководит Александр Трегуб. За свою работу в прошлом году он был удостоен благодарности Президента РФ.

Вместе с ДК «Пролетарка» Тверское общество слепых реализует различные творческие проекты. Например, областной интегрированный фестиваль творчества «Путь к успеху», участникам которого ежегодно становятся люди с инвалидностью (в том числе из районов Верхневолжья), активисты общественных организаций инвалидов, учащиеся коррекционных школ и студенты.