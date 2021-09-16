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Общество16 сентября 2021 18:10

В Нелидовской ЦРБ в Тверской области появился электрокардиограф

Его передал губернатор
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор во время рабочей поездки в Нелидовский городской округ посетил центральную районную больницу.

Губернатор во время рабочей поездки в Нелидовский городской округ посетил центральную районную больницу.

Фото: ПТО

Нелидовская центральная районная больница пополнилась электрокардиографом. Аппарат необходим для специалистов поликлиник, реанимационного и кардиологического отделений, бригад скорой и неотложной медицинской помощи.

Аппарат больнице передал 16 сентября губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Нелидово. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

С 2016 по 2021 годы в комплексе медицинского городка ЦРБ были проведены ремонтные работы. В этом году проводится обновляется кровля здания поликлиники.