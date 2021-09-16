В Нелидовской ЦРБ в Тверской области появился электрокардиограф

Губернатор во время рабочей поездки в Нелидовский городской округ посетил центральную районную больницу. Фото: ПТО

Нелидовская центральная районная больница пополнилась электрокардиографом. Аппарат необходим для специалистов поликлиник, реанимационного и кардиологического отделений, бригад скорой и неотложной медицинской помощи.

Аппарат больнице передал 16 сентября губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Нелидово. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

С 2016 по 2021 годы в комплексе медицинского городка ЦРБ были проведены ремонтные работы. В этом году проводится обновляется кровля здания поликлиники.