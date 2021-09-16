Тверской губернатор встретился с общественностью Нелидовского городского округа

Встреча прошла в большом зале. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя обсудил с представителями общественности Нелидовского городского округа насущные для территории темы.

В первую очередь жители Нелидова подняли вопросы газификации и улучшения ситуации с отоплением.

Глава региона напомнил, что по программе газификации региона за счет средств компании «Газпром» до конца 2024-го будет построен газопровод от Ржева до Нелидова длиной в 148 км.

А по адресной инвестпрограмме в 2022-м планируется строительство внутрипоселковых газовых сетей в Нелидове общей протяженностью более 140 км.

Губернатор ответил на вопросы жителей. Фото: ПТО

По вопросу отопления Игорь Руденя сообщил, что формируется запас топлива, идет подача тепла в соцучреждения, начинается подключение жилых домов.

В прошлом году в микрорайоне ДОК введена в эксплуатацию самая мощная в регионе автоматизированная котельная на сжиженном газе. В 2021-м проведены ремонты в остальных котельных.

Спросили граждане и о ликвидации мусорной свалки под Нелидово. Как рассказал Игорь Руденя, работы по рекультивации свалки ведутся. Глава региона также сообщил, что планируется создание в округе мусоросортировочного комплекса.

Жители округа обратили внимание губернатора на необходимость приведения в порядок гидротехнического сооружения на реке Межа. Игорь Руденя поручил отраслевому региональному ведомству рассмотреть вопрос о выделении средств на ремонт объекта.

Также глава региона поддержал инициативу о создании в городе школы единоборств.