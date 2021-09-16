В Тверской области обустроят новый спортзал для Нелидовской школы №3

Губернатор в школе познакомился с вехами её истории, обозначенными на специальном стенде. Фото: ПТО

16 сентября губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Нелидово посетил среднюю школу №3. И отреагировал на назревшую необходимость капремонта спортзала.

Глава региона поручил проработать вопрос строительства нового здания для размещения школьного спортзала, а также сделать стадион для занятий физкультурой на свежем воздухе.

Заметим, что в этом году в рамках региональной программы в школе были заменены окна.

Всего в 2021-м из регионального бюджета было выделено 101,5 млн рублей на ремонты в 53 школах 24 муниципалитетов.