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Общество16 сентября 2021 15:56

В прокуратуре состоится прием дольщиков Заволжского района Твери

Вопросы можно задать 24 сентября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В прокуратуре состоится прием дольщиков Фото: архив "КП"

В прокуратуре состоится прием дольщиков Фото: архив "КП"

24 сентября начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области Владимир Горячев совместно с начальником отдела Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием жителей Заволжского района Твери по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов и защиты прав участников долевого строительства.

Прием будет осуществляться посредством видеоконференцсвязи по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27. Предварительная запись по телефонам: (4822) 50-60-32, 50-60-36.

Часы приема с 15:00 до 17:00.