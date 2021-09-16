Губернатор Тверской области в Нелидове возложил цветы к воинскому мемориалу

На возложении цветов. Фото: ПТО

16 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя начал визит в Нелидово с возложения цветов к мемориалу «Вечная память». Вместе с главой региона память павших воинов почтил советник Президента РФ Владимир Васильев.

На плитах мемориала начертаны имена свыше 4 тысяч нелидовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Комплекс был открыт 9 мая 1994 года.

Планируется, что Игорь Руденя посетит среднюю общеобразовательную школу №3, центральную районную больницу, Нелидовский ДОК и другие объекты.

Также губернатор ознакомится с ходом работ по благоустройству площади Ленина в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На встрече с общественностью Игорь Руденя обсудит актуальные вопросы развития Нелидовского городского округа.