Рогсвардейцы проверили безопасность на избирательных участках в Тверской области

В дни голосования будет задействовано более 100 сотрудников Росгвардии Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Тверской области сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии проверили готовность избирательных участков к голосованию.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября в Тверской области пройдут выборы. Гражданам предлагается проголосовать за кандидатов в Государственную Думу России восьмого созыва, на пост губернатора Тверской области, в региональный парламент, а также в представительные органы ряда муниципальных образований.

В 42 муниципальных образованиях избирательные участки проверили на предмет антитеррористической защищенности. Проинспектированы системы тревожной сигнализации и работа камер видеонаблюдения, инженерно-техническая укрепленность объектов, проведены инструктажи.

- Все участки соответствуют необходимым нормам и требованиям и взяты под круглосуточную охрану Росгвардии, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В дни голосования будет задействовано более 100 сотрудников регионального Управления Росгвардии. Рядом с избирательными участками будут дежурить патрули.