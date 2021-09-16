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Общество16 сентября 2021 11:16

Губернатор Тверской области ответит на актуальные вопросы в прямом эфире

Об этом сообщило областное правительство
Алексей АНДРЕЕВ
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=Глава региона вновь выступит в прямом эфире.

=Глава региона вновь выступит в прямом эфире.

Фото: ПТО

16 сентября в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей. Глава региона ответит на обращения жителей региона по волнующим их вопросам.

Как стартовал отопительный сезон в Тверской области? Когда школьники Верхневолжья смогут побывать с экскурсиями в парке «Россия – Моя история»? Планируется ли обновление остановок общественного транспорта в Твери? Какова готовность региона к предстоящему трехдневному голосованию?

Планируется, что в прямом эфире прозвучат ответы на эти и другие актуальные вопросы. Кроме того, Игорь Руденя расскажет об итогах рабочей поездки в Нелидовский городской округ.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в интернете.