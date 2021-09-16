Губернатор Тверской области ответит на актуальные вопросы в прямом эфире

=Глава региона вновь выступит в прямом эфире. Фото: ПТО

16 сентября в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей. Глава региона ответит на обращения жителей региона по волнующим их вопросам.

Как стартовал отопительный сезон в Тверской области? Когда школьники Верхневолжья смогут побывать с экскурсиями в парке «Россия – Моя история»? Планируется ли обновление остановок общественного транспорта в Твери? Какова готовность региона к предстоящему трехдневному голосованию?

Планируется, что в прямом эфире прозвучат ответы на эти и другие актуальные вопросы. Кроме того, Игорь Руденя расскажет об итогах рабочей поездки в Нелидовский городской округ.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в интернете.