Госавтоинспекция разыскивает очевидцев смертельного ДТП с пешеходом на Бурашевском шоссе в Твери

86-летний пешеход умер от полученных травм Фото: УГИБДД России по Тверской области

Специализированный следственный отдел разыскивает очевидцев ДТП с пешеходом на Бурашевском шоссе в Твери.

Авария произошла около 18:45 вечера 13 сентября. Около дома №11 34-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле "Volkswagen Passat" сбил 86-летнего пешехода на пешеходном переходе. Пенсионер от полученных травм скончался.

Передать имеющуюся информацию по данному происшествию можно по телефону специализированного следственного отдела УМВД России по Тверской области: 8-952-064-47-89.