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Общество16 сентября 2021 10:17

В Тверской области выделены дополнительные деньги на ремонт 47 километров дорог

Работы ведутся в районах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На ремонт дорог выделены дополнительные деньги

На ремонт дорог выделены дополнительные деньги

Фото: ПТО

В Тверской области в 2021 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют еще 47 км трасс. Из федерального бюджета на ремонт выделено дополнительно 650 млн рублей.

Деньги направлены из резервного фонда в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" на ремонт участков трех региональных автодорог.

Подрядчик уже ремонтирует участок, ведущий к истоку Волги: Осташков – Волговерховье, в Андреапольском муниципальном округе и Западнодвинском районе продолжает работы на автодороге "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино. Досрочно отремонтирован участок протяженностью 23,4 км. Дорога будет сделана на всем протяжении.

Также будет приведено в порядок 8 км дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском муниципальном округе.

Всего в 2021 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут 306 км региональных трасс.