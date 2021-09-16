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Общество16 сентября 2021 9:29

Администрацию в Тверской области оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги

Нарушения выявлены в Нелидово
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Администрацию оштрафовали за плохое состояние дороги

Администрацию оштрафовали за плохое состояние дороги

Фото: Валерий РОМАНОВ

Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлено ненадлежащее содержание автомобильной дороги по улице Машиностроителей в Нелидово.

Участок стал труднопроходимым для легкового транспорта. Прокуратурой в местную администрацию внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, участок автомобильной дороги признан аварийно-опасным, движение по нему закрыто, запланирован капремонт.

В отношении заместителя главы администрации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.