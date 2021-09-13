Губернатор Игорь Руденя и митрополит Псковский и Порховский Тихон посетили дворец и собор в Твери

Епископ и губернатор. Фото: ПТО

13 сентября Тверь посетил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Вместе с губернатором Игорем Руденей епископ осмотрел Тверской императорский дворец.

Напомним, что в ноябре 2017 года состоялось официальное открытие императорского дворца после реставрации. Там расположена областная картинная галерея.

С 2017 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области реализуется проект «Нас пригласили во дворец». Для школьников 8-11 классов проводятся бесплатные экскурсии за счет регионального бюджета.

Глава региона и митрополит Тихон также посетили Воскресенский кафедральный собор в Твери.

Ранее губернатор и епископ побывали в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история».