Ураганный ветер валил деревья в Конаково Тверской области

Упавшее от сильного ветра дерево повредило машину в Конаково. Фото. VK/ “Конаково - наш город».

Вечером в пятницу, 3 сентября, на город Конаково Тверской области обрушился ураганный ветер. Сообщение об этом размещено в группе «Конаково — наш город» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что улице Васильковского ветром повалило высокое сухое дерево, которое упало на припаркованные на стоянке автомобили. Повреждено минимум две машины.

Напомним, что минувшее лето было богато на погодные катаклизмы. 2 августа ураган прошёлся по окраине Андреаполя. Погибли трое. 11 человек пострадали. Восстановительные работы не завершены по сей день.

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