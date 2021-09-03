Пенсионерка поблагодарила губернатора Тверской области за чистую воду во Ржев

Пенсионерка Лариса Копылова показывает, что вода теперь у неё из крана в квартире во Ржеве течёт чистая. Фото: ПТО

Раньше вода в квартирах жителей города Ржева Тверской области была мягко говоря не очень - желтая, текла из кранов с перебоями. Поэтому обращались жители Ржева во все инстанции. Писали и губернатору. Он прочитал и дал поручение: качество воды улучшить.

3 августа во время рабочей поездки в Ржев Игорь Руденя проверил, как выполняется его поручение по улучшению качества местной питьевой воды. Побывал в гостях у пенсионерки Ларисы Копыловой, чтобы лично увидеть, какая вода поступает к горожанам. Вот так просто, взял -и в гости зашёл. Пенсионерка обрадовалась, не растерялась и губернатора поблагодарила за воду.

-Раньше у нас вода часто была желтой, и приходилось ванну от этого налета чистить. Но теперь у нас вода чистая, светлая, поэтому, ванна у меня теперь постоянно беленькая, – поделилась Лариса Копылова.

В официальном сообщении, распространённом пресс-службой правительства региона по этому случаю говорится:

«В Ржеве предусмотрена реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему подготовки питьевой воды. На данный момент смонтированы установки напорной фильтрации и поверхностные резервуары чистой воды. Произведены запуски систем, которые функционируют в штатном режиме».

Полная реконструкция водозаборных сооружений в городе будет завершена в 2022 году. До этих ремонтов в Ржеве будет действовать временная схема водоснабжения.

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