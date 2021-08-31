Для школьников в Тверской области будут действовать транспортные карты Фото: ПТО

В новом учебном году в Твери, Кимрах, Ржеве и Ржевском районе будут действовать школьные проездные карты. Вопрос рассмотрели на заседании правительства региона, которое 31 августа провел губернатор Игорь Руденя.

В других районах - Кимрском, Зубцовском и Старицком, где тоже действует новая модель пассажирских перевозок, проездных для учащихся не предусмотрено. Там школьники ездят на школьных автобусах.

Приобрести школьную транспортную карту можно в киосках «Тверьсоюзпечать» или в отделениях «Почты России». Её залоговая стоимость составляет 50 рублей. В учебном заведении карту необходимо зарегистрировать и получить справку, которую вместе с картой учащиеся должны предоставлять контролеру при проверке оплаты проезда.

После этого необходимо приобрести школьный абонемент.

Кроме того, запущена виртуальная школьная карта в мобильном приложении «Волга», в этом случае не требуется приобретать пластиковую карту.

В прошлом учебном году в Твери в системе было зарегистрировано 34 тысячи школьников, которые совершили более 900 тысяч поездок в транспорте.