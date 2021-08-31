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Происшествия31 августа 2021 17:18

В Тверской области женщина с сожителем ограбили пенсионерку

Злоумышленники похитили 15 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Полиция ищет второго подозреваемого Фото: архив "КП"

Полиция ищет второго подозреваемого Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 73-летняя жительница города Кимры Тверской области. Пенсионерка рассказала, что к ней в дом через незапертую дваерь проникли двое неизвестных, связали ее и потребовали денег.

Потерпевшая испугалась и отдала сбережения в сумме 15 000 рублей. По статье "Гарабеж" было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала полиция.

В ходе розыска была установлена личность злоумышленницы. Ею оказалась 30-летняя ранее неоднократно судимая местная жительница.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемая была задержана и созналась, что совершила преступление вместе с сожителем. Мужчину ищут.

К нападению парочка подготовилась заранее, мужчина и женщина знали, что пенсионерка живет одна и не закрывает дверь.

Фигурантка заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.