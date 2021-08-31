В загородных лагерях Твери за лето отдохнули более 4 000 детей

В Твери подведены итоги летней оздоровительной кампании школьников Фото: администрация Твери

В Твери завершилась четвертая смена летней оздоровительной кампании школьников. Все лето для детей работали восемь муниципальных загородных лагерей: «Дружба», «Радуга», «Романтик», «Спутник», «Чайка», «Ровесник», «Звёздный», «Ромашка», в которых отдохнули более 4000 детей.

На базе тверских школ работали 52 лагеря с дневным пребыванием, которые посещали 4352 ученика. Школьники также посещали частные и ведомственные оздоровительные лагеря.

- За период летней кампании организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 13140 школьников, - сообщает администрация Твери. Работа муниципальных лагерей осуществлялась в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями. Количество детей в отрядах составляло не более 75% от проектной вместимости.

В период отдыха дети занимались спортом, творчеством и искусством, участвовали в весёлых стартах, спортивных турнирах, квестах и праздниках.