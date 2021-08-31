В Лесном районе Тверской области открылся филиал МФЦ

В Тверской области открылся еще один филиал МФЦ Фото: ПТО

В селе Лесное Тверской области открылся филиал МФЦ в рамках реализации комплексной программы улучшения качества работы многофункциональных центров.

Новый филиал МФЦ расположен в современном модульном здании в переулке Механизаторов, для клиентов работают три окна приема и выдачи документов, оказывается более 250 государственных и муниципальных услуг.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – поставил задачу губернатор Игорь Руденя.

Ранее в августе 2021 года новые филиалы МФЦ были открыты в городах Белый, Красный Холм и поселке Молоково.