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Общество31 августа 2021 16:50

В Лесном районе Тверской области открылся филиал МФЦ

Жителям доступен полный комплекс услуг
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области открылся еще один филиал МФЦ

В Тверской области открылся еще один филиал МФЦ

Фото: ПТО

В селе Лесное Тверской области открылся филиал МФЦ в рамках реализации комплексной программы улучшения качества работы многофункциональных центров.

Новый филиал МФЦ расположен в современном модульном здании в переулке Механизаторов, для клиентов работают три окна приема и выдачи документов, оказывается более 250 государственных и муниципальных услуг.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – поставил задачу губернатор Игорь Руденя.

Ранее в августе 2021 года новые филиалы МФЦ были открыты в городах Белый, Красный Холм и поселке Молоково.