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Происшествия31 августа 2021 16:45

МЧС объявило экстренное предупреждение на 1 сентября в Тверской области

Ожидается сильный дождь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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МЧС предупредило жителей о сильном дожде

МЧС предупредило жителей о сильном дожде

Фото: Кирилл ЧАЩИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что утром и днем 1 сентября в отдельных районах ожидается сильный дождь.

Жителям и гостям региона следует внимательней относиться к собственной безопасности. Будьте осторожны при нахождении на улице, используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.