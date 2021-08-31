МЧС объявило экстренное предупреждение на 1 сентября в Тверской области

МЧС предупредило жителей о сильном дожде Фото: Кирилл ЧАЩИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что утром и днем 1 сентября в отдельных районах ожидается сильный дождь.

Жителям и гостям региона следует внимательней относиться к собственной безопасности. Будьте осторожны при нахождении на улице, используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.