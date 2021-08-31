96-летие отмечает в Твери председатель клуба "Фронтовичка" Галина Макеева

Галина Михайловна Макеева. Фото: ПТО

31 августа 96 лет исполнилось жительнице Твери, участнице Великой Отечественной войны Галине Михайловне Макеевой.

Родилась Галина Макеева 31 августа 1925 года в Москве. В войну была определена в 350-й артиллерийский дивизион (он входил в состав 29-й армии). Участвовала в освобождении Калинина. У Галины Макеевой 25 государственных наград, в том числе орден Отечественной войны II степени и медаль «За Победу над Германией».

Сегодня Галина Макеева является председателем клуба «Фронтовичка», объединившего женщин, участвовавших в войне и трудившихся в тылу.

«Вы живёте в городе, который освободили от захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Вы живёте в стране, которая помнит беспримерный подвиг вашего поколения и гордится им. Спасибо Вам за мирное небо над нашей Родиной, за самоотверженный многолетний труд на ниве общественной и патриотической работы», – отметил губернатор Игорь Руденя в обращении в Галине Макеевой.