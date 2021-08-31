В Красном Холме Тверской области разбирают завалы после взрыва газа в жилом доме

На месте ЧП спасатели разбирают завалы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Красном Холме утранябт последствия ЧП 30 августа. Накануне вечером в доме №5 в Заводском переулке взорвался газ. Два человека пострадали.

По факту ЧП следователи начали проверку.

Губернатор Игорь Руденя поставил перед Министерством строительства Тверской области задачу оперативно провести экспертизу на предмет возможности восстановления здания. Если восстановить строение не получится, жильцам подберут жилье. Пока все разместились у родственников и знакомых.

Среди проживавших в доме - несовершеннолетний ребенок 14 лет. По поручению губернатора семье окажут помощь в подготовке к новому учебному году.

Сейчас на месте ЧП работает комиссия во главе с начальником ГУ МЧС России по Тверской области Арсеном Григоряном. Здание отключено от электро- и водоснабжения, проводятся работы по укреплению поврежденных конструкций. Спасатели разбирают завалы, полицейские охраняют объект.

К работе привлечены 47 человек и 15 единиц техники. В общежитии Краснохолмского сельскохозяйственного колледжа развёрнут пункт временного размещения.