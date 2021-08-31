В Тверской области 31 августа коронавирусом заразился ещё 191 человек

Коронавирус идёт на спад, но многие болеют. К примеру, этот мебельный в Московском районе Твери закрыт - все сотрудники на больничном. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным на 31 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 191 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 60 663 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 257 человек. Всего с начала пандемии 53 971 житель излечился от коронавируса. 1536 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли три человека. На карантине - 5156 человек (- 69 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация.

Прививку сделали 367 276 человек, за последние сутки – 1 149 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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