Перед Мигаловским мостом в Твери женщина на иномарке врезалась в отбойник

Женщина на автомобиле врезалась в отбойник Фото: Дарья Мартиросьян

Авария произошла около 13:50 дня 31 августа на 175-м км трассы М-10. Перед Мигаловским мостом в Твери, при движении в сторону Санкт-Петербурга, 35-летняя женщина на автомобиле "Шевроле" врезалась в отбойник.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, при перестроении в иномарку врезался водитель на большегрузе "Даф".

В ДТП пострадала женщина-водитель "Шевроле". Она ехала с 14-летним сыном. На месте происшествия ей оказали помощь.