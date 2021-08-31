Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Твери

Жители Твери перевели мошенникам более миллиона рублей Фото: Анастасия Осипова

В Тверской области мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан. За минувшие дни жители перевели мошенникам более миллиона рублей.

Самой крупной суммы лишилась жительница областного центра, которая перевела мошенникам 700 000 рублей на «безопасный счет». Другой потерпевший лишился почти 70 000 рублей, пытаясь продать на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений приспособление для инвалидов и пожилых людей.

Житель Твери осуществил предоплату за интим-услуги, но в итоге потерял 30 000 рублей с банковской карты.

Женщина, испугавшись, что на ее имя оформят кредит, отправила мошенникам 4000 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. Злоумышленников разыскивает полиция.