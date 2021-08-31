В выходные в Твери пройдет продовольственная ярмарка

В Тверской области пройдут сельхозярмарки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери 4, 11 и 12 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Жители смогут приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей. Торговля будет организована на Тверской площади, 2А с 8:00 до 15:00.

В ассортименте: продукция пчеловодства, производителей сыров и молочной продукции, картофеля и овощей, хлебобулочных изделий, саженцев и другая.

В настоящий момент в Тверской области действует 69 ярмарочных площадок, в семи муниципальных образованиях организованы розничные рынки.

В сезон в регионе запланировано проведение 523 специализированных сельскохозяйственных ярмарок. Дополнительные точки продаж будут открыты в Твери, Кимрах, Торжке, Кашинском, Удомельском, Нелидовском и Осташковском городских округах, а также Калязинском, Бологовском и Зубцовском районах.