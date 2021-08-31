Последний день лета в Тверской области будет дождливым и ветреным

О дожде и ветре предупреждает МЧС Фото: Иван МАКЕЕВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что 31 августа в отдельных районах ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15 м/с.

Днем +17... +22 градуса. По предварительному прогнозу, дожди не прекратятся всю неделю. К выходным похолодает до +14 днем, ночью +3... +8 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона внимательней относиться к собственной безопасности, при сильном дожде и ветре ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны при движении на автомобилях.