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Происшествия30 августа 2021 20:17

В Тверской области автомобиль сбил женщину, шедшую по проезжей части

Женщина жива, но получила травму
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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ДТП произошло в старице, на улице Станционной у дома №2. Фото: УГИБДД по Тверской области.

ДТП произошло в старице, на улице Станционной у дома №2. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Старице Тверской области вечером 30 августа под колёса "Renault Sandero" попала 45-летняя женщина. ДТП произошло на улице Станционной у дома №2.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель "Renault" был трезв. Он сообщил инспекторам, что женщина шла по краю проезжей части навстречу движению машин.

Пострадавшую медики забрали с места аварии до приезда на экипажа ГИБДД. По предварительной информации у женщины диагностирован ушиб лба.