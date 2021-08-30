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Общество30 августа 2021 20:06

Пропавший в Тверской области подросток сам пришёл к следователям

Ранее он ушел из центра помощи детям
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подросток сам пришел к следователям

Подросток сам пришел к следователям

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области нашлся 17-летний подросток, который самовольно покинул Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке.

По факту его исчезновения Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

Ранее юноша неоднократно покидал место жительства и в этот раз сам пришел к следователям.

Установлено, что в отношении подростка в период его отсутствия противоправных действий не совершалось.