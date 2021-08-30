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Общество30 августа 2021 19:56

За нецензурную брань в адрес знакомой жительнице Тверской области выписали штраф

Ей придется заплатить 3000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина оштрафована на 3000 рублей

Женщина оштрафована на 3000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

38-летняя жительница поселка Пено обозвала подругу своей соседки. Женщины стояли и разговаривали, когда проходящая мимо соседка высказала в их адрес оскорбительные слова.

Спустя 11 дней скандальная соседка вновь высказала в адрес одной из женщин оскорбления в нецензурной форме. Это услышал супруг заявительницы и заступился за жену.

Прокуратурой Пеновского района возбуждены три дела об административном правонарушении, за обзывательства виновная оштрафована на 3000 рублей.