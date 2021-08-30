Тверской областной суд начал работу в новом здании Фото: пресс-служба Тверского областного суда

30 августа в Твери на улице Брагина состоялось торжественное открытие Дворца правосудия. В новом здании, известном в народе как "Бастилия", начал работу Тверской областной суд.

Раньше в шестиэтажном здании размещался универмаг, со временем помещения обветшали, со строительством новых торговых центров снизился покупательский спрос. В 2011 году Тверской областной суд обратился к депутатам Тверской гордумы с предложением забрать "Бастилию" в федеральную собственность. В 2012 году здание перешло в собственность суда и начался длительный ремонт.

Дворец правосудия, по проекту, разделен на зоны для посетителей, судей и работников и помещения для лиц, содержащихся под стражей.

Внутри есть приемная, бюро пропусков, комнаты адвокатов и прокуроров, переговорная, конференц-зал и столовая.

Благоустроена прилегающая территория.