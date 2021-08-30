В двух больницах Твери уберут инфекционные койки для коронавирусных больных

В Тверской области сворачивают часть инфекционных коек Фото: ПТО

Вопрос о возвращении медучреждений в режим оказания плановой медицинской помощи был рассмотрен на заседании регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое 30 августа провел губернатор Игорь Руденя.

С 31 августа инфекционные койки будут свернуты в детской областной больнице и в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре – в этом учреждении будут проходить реабилитацию жители тяжело переболевшие коронавирусом.

Как сообщает оперштаб, значительную роль в стабилизации обстановки сыграла массовая вакцинация населения против коронавируса. Привито 366 127 человек.

По поручению губернатора будет организовано регулярное выборочное ПЦР-тестирование специалистов образовательных учреждений.