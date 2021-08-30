Воспитанникам детского сада в Твери напомнили о правилах дорожного движения

С дошкольниками провели тематическое занятие по правилам дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции города Твери провели тематический урок безопасности в детском саду №144.

Дошкольникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге и правилах перехода проезжей части. Ребятам наглядно показали различия транспортных и пешеходных светофоров, познакомили с дорожными знаками и рассказали о видах и отличиях пешеходных переходов.

Детям показали на примере работу детских удерживающих устройств и рассказали о необходимости использования световозвращателей.

Малыши познакомились с патрульной машиной и светосигнальным оборудованием спецтранспорта.