Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 19:13

Воспитанникам детского сада в Твери напомнили о правилах дорожного движения

Инспекторы ГИБДД провели обучающее занятие
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
С дошкольниками провели тематическое занятие по правилам дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области

С дошкольниками провели тематическое занятие по правилам дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции города Твери провели тематический урок безопасности в детском саду №144.

Дошкольникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге и правилах перехода проезжей части. Ребятам наглядно показали различия транспортных и пешеходных светофоров, познакомили с дорожными знаками и рассказали о видах и отличиях пешеходных переходов.

Детям показали на примере работу детских удерживающих устройств и рассказали о необходимости использования световозвращателей.

Малыши познакомились с патрульной машиной и светосигнальным оборудованием спецтранспорта.