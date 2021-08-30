Юбилей отмечает жительница Твери, участница Великой Отечественной войны Валентина Семёнова

Валентина Михайловна Семенова отмечает 100-летний юбилей
Фото: ПТО
30 августа 100 лет исполнилось жительнице Твери, участнице Великой Отечественной войны Валентине Михайловне Семёновой.
- Вы внесли свой героический вклад в Победу, пройдя в составе действующей армии вплоть до Германии, спасая жизни раненых солдат и офицеров. Город воинской славы Тверь, Тверская область, вся Россия будет чтить неоценимый вклад – Ваш и Ваших товарищей – в свободу нашей Родины. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией! – отметил губернатор Игорь Руденя в обращении к Валентине Михайловне.
Валентина Михайловна Семёнова была призвана на фронт в 1941 году. В составе 52 действующей Армии прошла Румынию, Польшу и Германию.
В послевоенные годы была заведующей отделом Гордезстанции в Калинине. В 80-90-е годы активно участвовала в деятельности Совета ветеранов Московского района города.
Ветеран труда, награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью Жукова.