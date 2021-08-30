Арестован мужчина, который 17 лет назад изнасиловал и зарубил топором жительницу Тверской области

Насильник и убийца был задержан в Сыктывкаре. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Тверской области сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД и Следственного управления СКР раскрыто преступление, совершённое более 17 лет назад.

1 мая 2004 в совхозе Старицкого района Тверской области была изнасилована и убита женщина. Убийство совершил житель Чувашии 1980 года рождения, приехавший в Старицкий район на заработки.

Разбив окно, он залез в дом местного агронома и изнасиловал женщину. После чего зарубил несчастную топором. Окровавленный топор он выкинул неподалёку и скрылся.

Несколько лет сотрудники полиции и следователи вели розыск душегуба. В результате этой кропотливой работы и благодаря современным возможностям ДНК-экспертизы, его личность удалось установить.

Насильник и убийца был задержан в Сыктывкаре. Он уже дал признательные показания. Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве (ч.1 ст.131 УК РФ, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.