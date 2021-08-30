В Тверской области по просьбе жителей отремонтировали спортплощадку в Эммаусской школе

О ремонте площадки попросили жители Фото: ПТО

В Эммаусской средней школе Калининского района отремонтировали спортивную площадку с искусственным покрытием. Об этом на личном приеме губернатора Игоря Руденю просили местные жители.

Площадку привели в порядок: обновили покрытие, отремонтировали ограждение и трибуны, установили новые кресла, заменили футбольные ворота, сделали освещение.

Осенью и весной на спортплощадке проходят уроки физкультуры, проводятся тренировки местной футбольной команды «Фортуна».

Всего в 2021 году новые плоскостные спортивные сооружения создают в 28 муниципалитетах Верхневолжья.