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Общество30 августа 2021 16:42

В Тверской области по просьбе жителей отремонтировали спортплощадку в Эммаусской школе

Здесь проводятся уроки физкультуры и тренировки футбольной команды
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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О ремонте площадки попросили жители

О ремонте площадки попросили жители

Фото: ПТО

В Эммаусской средней школе Калининского района отремонтировали спортивную площадку с искусственным покрытием. Об этом на личном приеме губернатора Игоря Руденю просили местные жители.

Площадку привели в порядок: обновили покрытие, отремонтировали ограждение и трибуны, установили новые кресла, заменили футбольные ворота, сделали освещение.

Осенью и весной на спортплощадке проходят уроки физкультуры, проводятся тренировки местной футбольной команды «Фортуна».

Всего в 2021 году новые плоскостные спортивные сооружения создают в 28 муниципалитетах Верхневолжья.