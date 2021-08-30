В Тверской области грабитель похитил из магазина бутылку алкоголя

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Торжке в одном из сетевых магазинов на улице Луначарского 53-летний мужчина совершил грабеж. Местный житель схватил с витрины бутылку с крепким алкогольным напитком, спрятал ее в карман куртки и попытался покинуть магазин. Сотрудники торговой точки пытались его остановить, но мужчина скрылся. На место прибыл наряд Рогсвардии. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого.

Мужчину задержали в одном из дворов поблизости. Алкоголь он уже успел выпить. Фигуранта передали полиции и по статье "Грабеж" на него завели уголовное дело.