С 1 сентября возобновляется действие льгот для школьников и студентов из Твери

С 1 сентября начинают действовать скидки на покупку билетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября возобновляется действие льгот для школьников, студентов и учащихся по программам ординатуры, аспирантуры или адъюнктуры очной формы обучения. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Скидка действует на обычные поезда и поезда «Комфорт» (6000-е) при покупке билетов в Москве и Московской области и на экспрессы «Ласточка» (7000-е) при покупке билета в Москве.

На разовые билеты предоставляется скидка 50%, на месячный абонемент ежедневно на обычные поезда и поезда «Комфорт» (6000-е) – 50 %. Приобретение абонемента со скидкой доступно при наличии социальной карты москвича.