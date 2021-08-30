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Общество30 августа 2021 12:23

В Первомайской роще Твери предприниматель незаконно установил батут и верёвочный парк

Деятельность нарушителя приостановлена
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Предприниматель нелегально зарабатывал на детских аттракционах

Предприниматель нелегально зарабатывал на детских аттракционах

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Пролетарского района в ходе проверки установлено, что в Первомайской роще в Твери предприниматель незаконно установил батут и верёвочный парк, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При подаче заявки на аренду земель для размещения сезонных аттракционов нарушитель об отсутствии регистрации умолчал.

Прокуратурой в адрес главы администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, деятельность приостановлена.

Виновному лицу назначен административный штраф.