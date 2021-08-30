В Первомайской роще Твери предприниматель незаконно установил батут и верёвочный парк

Предприниматель нелегально зарабатывал на детских аттракционах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Пролетарского района в ходе проверки установлено, что в Первомайской роще в Твери предприниматель незаконно установил батут и верёвочный парк, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При подаче заявки на аренду земель для размещения сезонных аттракционов нарушитель об отсутствии регистрации умолчал.

Прокуратурой в адрес главы администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, деятельность приостановлена.

Виновному лицу назначен административный штраф.