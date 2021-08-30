30 листов фанеры, садовую тачку и чугунную печь украли у дачника в Тверской области

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже заявил 45-летний житель Конаково. Мужчина рассказал, что из дачного дома в деревне Белавино у него пропали 30 листов фанеры, садовая тачка и чугунная печь.

В дом мужчина приезжает редко, отсутствием хозяина и воспользовались злоумышленники. Ущерб составил 40 000 рублей.

Дом осмотрели кинолог с собакой и криминалисты. Полицейские вышли на след подозреваемых - двух мужчин 48 и 45 лет. Один из них проживал по соседству с потерпевшим.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Похищенное они прятали в гараже и собирались продать. Вещи вернули владельцу.

На фигурантов завели уголовное дело по статье "Кража".