Пьяная женщина не смогла дойти до дома и украла велосипед в Тверской области

В Тверской области женщина украла велосипед у собутыльника Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию обратился 35-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что оставил велосипед в подъезде дома, а спустя время обнаружил, что его украли. Ущерб составил 13 000 рублей.

На украденное транспортное средство была составлена ориентировка. Похищенный велосипед обнаружил патруль около магазина.

Подозреваемой в краже оказалась 32-летняя безработная местная жительница. Женщина выпивала вместе с владельцем велосипеда, после застолья поняла, что не сможет дойти до дома сама и взяла велосипед.

Транспортное средство вернули владельцу. На женщину завели уголовное дело по статье "Кража".