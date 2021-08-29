198 человек заразились коронавирусом в Тверской области 29 августа

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным на 29 августа в Тверской области коронавирусом за сутки заболели ещё 198 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 277 случаев заражения ковидом.

Выздоровели за минувшие сутки 457 человек. Всего с начала пандемии излечились от коронавируса 53 397 пациентов. 1533 человек скончались. За минувшие сутки умер 1 человек.

На карантине находятся 5087 человек (-520 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. С начала прививочной кампании прививку получили 365 577 человек, за последние сутки – 506 человек.

Напомним, в Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры и по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» (пл. Гагарина), в Торговом парке №1 (Октябрьский пр-т), в ТЦ «Рубин» (пр-т Калинина) и ТЦ «Вавилон»(бул. Цанова), а также в Тверском цирке.

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