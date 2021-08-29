Жителей Тверской области ждёт ранее бабье лето

Солнечная погода на Ореховый спас обещает раннее бабье лето Фото: Елена РАКОВА

В воскресенье, 29 августа, православные верующие отмечают Ореховый, или Хлебный (Холщовый) спас. Это последний из трех спасов после Медового и Яблочного. Ореховый спас говорит о наступлении осени и начале сбора урожая зерновых.

На Руси на Ореховый спас было принято печь пироги и хлеба из свежего зерна и освящать их на утренней службе. Вечером устраивали праздничный ужин, мылись и парились в бане с вениками из орешника.

Запрещалось в праздник сквернословить, выполнять работу по дому, переедать.

Приметам придавали особое значение. Если на ореховый спас дождливо и сверкают молнии - осень будет теплой. Солнечно и тепло на Ореховый спас - будет раннее бабье лето.

Если верить приметам, то и жителей Тверской области ждет ранее бабье лето. 29 августа в Твери воздух прогрелся до +23 градусов. День выдался солнечным, а вот с понедельника синоптики уже прогнозируют дожди и +16... +21 градус.

Согласно многолетним климатическим данным, самым жарким выдался этот день в 1938 году +31,6 градусов тепла. Самым холодным стало 29 августа 1919 года -3,4 градуса.

А еще первый сорванный в этот день орех мог предсказать, как пройдет будущий год. Если плод спелый и вкусный - к радостям и успехам, если зеленый - жди значимых новостей, если гнилой - быть беде, пустой орех - к проблемам.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ И ХРАНИТЬ ОРЕХИ

При выборе орехов Роспотребнадзор советует покупать те, что в скорлупе - так они лучше хранятся.

Избегайте обжаренных и соленых орехов, поскольку пользы в них остается уже немного.

Выбирайте орехи в прозрачной упаковке, чтобы оценить их качество и внешний вид.

После покупки замочите орехи на ночь. Это позволит организму лучше усвоить полезные вещества.

Храните орехи в стеклянной таре с плотной крышкой.