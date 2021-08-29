В прокуратуре Тверской области состоится прием предпринимателей

В прокуратуре состоится прием предпринимателей Фото архив "КП"

7 сентября прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Прием будет осуществляться по видеосвязи через Skype по звонку на логин заявителя с 9:00 до 10:00.

Предварительная запись по телефону: (4822) 50-60-61.