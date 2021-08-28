В Тверской области объявлен фотоконкурс для избирателей «#Фото_Выборы2021»

Сходите проголосовать на избирательный участок и сделайте фото! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Избирательная комиссия Тверской области предлагает избирателям проявить творческие способности и поучаствовать в конкурсе фотографии «#Фото_Выборы2021».

В один из дней выборов (напомним, это будет 17,18 и 19 сентября) сходите проголосовать на избирательный участок и сделайте фото. Жанры на выбор: селфи, репортажное фото «Выборы в объективе», жанровые - «Всей семьей - на выборы», «Голосую впервые», «Выборы доступны всем», «Выборы-праздник».

Фотографии с темами конкурсных номинаций нужно опубликовать с 17 по 19 сентября в любой соцсети - VK, Instagram, Telegram, OK, FB, и других. Отправьте ссылку на публикацию с заявкой на участие в конкурсе по адресу mailizbirkom@mail.ru.

Итоги жюри подведёт не позднее 30 сентября. Победителям гарантированы памятные подарки и дипломы!