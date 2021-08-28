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Политика28 августа 2021 12:14

1 333 000 бюллетеней для выборов губернатора Тверской области переданы территориальным избиркомам

Утром 28 августа бюллетени были отправлены на места из тверской типографии
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Процессом передачи бюллетеней руководила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Процессом передачи бюллетеней руководила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Фото: Виктория ТУШКОВА

28 августа 2021 года из Тверской типографии транспортом "Спецсвязи" на места отправились бюллетени для голосования на выборах губернатора Тверской области. Всего 1 млн 333 тысяч штук - по количеству избирателей, зарегистрированных на территории нашего региона.

Процессом передачи бюллетеней руководила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Бюллетени имеют защиту от подделки – специальную тангирную сетку сиреневого цвета с микрошрифтом. На каждом бюллетене также будут проставлены две подписи членов избирательной комиссии и печать избирательной комиссии.

Напомним, голосовать Тверская область будет в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Выбираем депутатов Государственной Думы, губернатора, депутатов регионального Законодательного Собрания, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов.