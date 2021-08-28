В Тверской области появилась новая особо охраняемая территория - "Монастырский лес"

Памятник природы "Монастырский лес" имеет площадь более 1570 гектаров. Фото: Артем КИЛЬКИН

"Монастырский лес", располагающийся в 15-ти километрах от Твери, включён в перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. Такое решение было принято 27 августа на заседании президиума Правительства Тверской области.

Памятник природы "Монастырский лес" имеет площадь более 1570 гектаров, он находится в окрестностях деревень Савватьево, Крупшево, Орша и Поддубье Калининского района.

Поскольку особо охраняемые природные территории имеют большое научное, экологическое, и просветительское значение, там запрещено строительство, добыча ископаемых, рубка леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий), стоянка и проезд транспорта, разведение костров, складирование всевозможных опасных и "грязных" отходов, сброс сточных вод. Действует и ряд прочих запретов.