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Общество28 августа 2021 10:36

В Тверской области появилась новая особо охраняемая территория - "Монастырский лес"

На территории леса запретят разжигать огонь, складировать мусор и рубить деревья
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Памятник природы "Монастырский лес" имеет площадь более 1570 гектаров.

Памятник природы "Монастырский лес" имеет площадь более 1570 гектаров.

Фото: Артем КИЛЬКИН

"Монастырский лес", располагающийся в 15-ти километрах от Твери, включён в перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. Такое решение было принято 27 августа на заседании президиума Правительства Тверской области.

Памятник природы "Монастырский лес" имеет площадь более 1570 гектаров, он находится в окрестностях деревень Савватьево, Крупшево, Орша и Поддубье Калининского района.

Поскольку особо охраняемые природные территории имеют большое научное, экологическое, и просветительское значение, там запрещено строительство, добыча ископаемых, рубка леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий), стоянка и проезд транспорта, разведение костров, складирование всевозможных опасных и "грязных" отходов, сброс сточных вод. Действует и ряд прочих запретов.

Лес находится в окрестностях деревень Савватьево, Крупшево, Орша и Поддубье Калининского района.

Лес находится в окрестностях деревень Савватьево, Крупшево, Орша и Поддубье Калининского района.

Фото: ПТО