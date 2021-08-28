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Происшествия28 августа 2021 10:17

В Тверской области иномарка сбила ребёнка, ехавшего на самокате на красный свет

ДТП произошло в Нелидово
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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10-летний мальчик попал под колёса на пешеходном переходе.

10-летний мальчик попал под колёса на пешеходном переходе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 27 августа в Нелидово Тверской области, на улице Советской у дома 14, автомобиль " Mitsubishi " сбил 10-летнего ребёнка. ДТП произошло на пешеходном переходе.

По информации областной Госавтоинспекции, мальчик ехал через дорогу на самокате на красный свет светофора.

Других подробностей аварии не сообщается.

Напомним, в ГИБДД уже высказывали обеспокоенность уровнем детского травматизма на дорогах Тверской области.

ДТП произошло в Нелидово, на улице Советской у дома 14. Фото: УГИБДД по Тверской области.

ДТП произошло в Нелидово, на улице Советской у дома 14. Фото: УГИБДД по Тверской области.