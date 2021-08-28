В Тверской области иномарка сбила ребёнка, ехавшего на самокате на красный свет

10-летний мальчик попал под колёса на пешеходном переходе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вечером 27 августа в Нелидово Тверской области, на улице Советской у дома 14, автомобиль " Mitsubishi " сбил 10-летнего ребёнка. ДТП произошло на пешеходном переходе.
По информации областной Госавтоинспекции, мальчик ехал через дорогу на самокате на красный свет светофора.
Других подробностей аварии не сообщается.
Напомним, в ГИБДД уже высказывали обеспокоенность уровнем детского травматизма на дорогах Тверской области.
ДТП произошло в Нелидово, на улице Советской у дома 14. Фото: УГИБДД по Тверской области.